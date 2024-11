Sampdoria, porte aperte a Bogliasco alla vigilia della trasferta di Palermo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Settimane e giornate delicate in casa blucerchiata, dopo il brutto stop patito a Pisa. La parola chiave è "unione": di intenti tra giocatori, staff tecnico e società, ma anche tra squadra e tifosi. Per queste ragioni, la Sampdoria ha comunicato quest'oggi l'intenzione di aprire le porte del suo centro di allenamento per la giornata di sabato 23 novembre, vigilia della delicata trasferta allo stadio "Renzo Barbera" contro il Palermo.

Modalità per Bogliasco- Nel comunicato ufficiale, la società blucerchiata scrive che "è lieta di annunciare che sabato 23 novembre, alla vigilia della trasferta di Palermo, aprirà le porte del centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco a tutti i suoi tifosi. In occasione dell’allenamento mattutino di rifinitura (in programma alle ore 11.00), i sostenitori blucerchiati potranno così accedere liberamente al piazzale che delimita la nuova struttura riservata alla prima squadra (ingresso dalle ore 10.30)".

Limitazioni per Palermo - Il club ricorda poi che "in ottemperanza alle disposizioni delle autorità di Pubblica Sicurezza, la presenza della tifoseria blucerchiata allo stadio di Palermo sarà limitata numericamente". Una decisione che ha suscitato profondo malcontento da parte della tifoseria organizzata, con i gruppi della Sud che hanno addirittura invitato a disertare la trasferta in Sicilia. "Per questo motivo - si legge in chiusura del comunicato - la società ha voluto offrire questa opportunità ai propri sostenitori con l’intento preciso di vivere un momento di unione e condivisione e caricare i calciatori in vista della sfida del Barbera". Un segnale che va in direzione del tanto auspicato riavvicinamento tra giocatori e tifo, come lo stesso Pietro Accardi ha sottolineato nella sua recente conferenza stampa post Pisa.