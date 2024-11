La Sampdoria scende in campo contro la violenza sulle donne

La Sampdoria, in occasione della 14.a giornata della Serie B 2024/25, ha deciso di aderire alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre. Domenica 24 novembre, la squadra scenderà in campo allo stadio "Barbera" di Palermo con un obiettivo preciso: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto per le donne.

1522 – Numero antiviolenza - Per rendere ancora più incisivo il proprio impegno, la Sampdoria ha deciso di sostenere le iniziative della Lega B, indossando maglie speciali con il numero 1522, il numero gratuito per l'antiviolenza e lo stalking, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Il 1522 è un servizio che accoglie le richieste di aiuto e supporto da parte delle vittime di violenza e stalking, offrendo assistenza attraverso operatrici specializzate.

Asta – Raccolta fondi per Wall of Dolls - Le maglie indossate dai calciatori durante la partita contro il Palermo saranno messe all’asta sulla piattaforma MatchWornShirt. Il ricavato, al netto dei costi di gestione, sarà interamente donato a Wall of Dolls, l'associazione contro il femminicidio. Fondata dalla cantante e conduttrice tv Jo Squillo, l'iniziativa è nata nel 2014 a Milano con l’obiettivo di sensibilizzare sulla violenza di genere. Ogni volta che una donna subisce violenza, una bambola viene appesa sul muro. Oggi il "Muro delle Bambole" è presente anche in altre città italiane, tra cui Genova, Roma, Venezia e Trieste.

Evento – Solidarietà a Genova - Il forte messaggio di sensibilizzazione sarà ribadito anche il 23 novembre, quando a Genova si terrà un evento patrocinato dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova, proprio sotto il Muro delle Bambole di piazza De Ferrari. Tra le 14 e le 18, una calciatrice e un calciatore della Sampdoria doneranno simbolicamente una maglia speciale e un pallone rosso a Jo Squillo e Francesca Carollo, presidente di Wall of Dolls Onlus.