Verso Spezia-Samp: Semplici si affida a Niang, D'Angelo recupera Salvatore Esposito

Spezia-Sampdoria è più di un derby ligure, vale una stagione per entrambe le formazioni. Da una parte i blucerchiati di Semplici in crisi di risultati e demoralizzati dallo 0-3 interno contro il Frosinone cercano una riscossa e soprattutto punti per mantenere la permanenza in Serie B, in un clima tesissimo alternato dall'indecisione sul confermare o meno la guida tecnica. Tra i convocati c'è M'Baye Niang che ha scontato la squalifica, toccherà a lui probabilmente sostenere l'attacco blucerchiato: da capire se il tecnico lo schiererà unica punta come consuetudine, oppure lo affiancherà a Massimo Coda

Dall'altra parte lo Spezia, che ha ottenuto un pareggio e una sconfitta dopo aver battuto il Pisa seconda in classifica. L'obiettivo è confermare il terzo posto, dopo che la Cremonese si è avvicinata vincendo oggi a Reggio Emilia. Parecchie assenze per il tecnico bianconero che tuttavia recupera Salvatore Esposito, convocabile almeno per sedersi in panchina

I CONVOCATI DELLA SAMPDORIA

PORTIERI - Chiorra, Cragno, Ghidotti

DIFENSORI - Curto, Altare, Riccio, Depaoli, Bereszynski, Ferrari, Venuti, Beruatto, Veroli

CENTROCAMPISTI - Akinsanmiro, Benedetti, Meulensteen, Oudin, Ricci, Sibilli, Vieira, Yepes

ATTACCANTI - Abiuso, Coda, Niang, Sekulov

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.