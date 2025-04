Sampdoria: addio a Roberto 'Picchia' Romei, idolo della Sud anni Settanta e a lungo opinionista di Telenord

Lutto nel mondo della Sampdoria. E' mancato a 68 anni Roberto Romei, idolo della Sud sul finire degli anni Settanta, tempi difficili per i colori blucerchiati. I tifosi lo incitavano così: "Picchia Romei". Finita la carriera, affiancò un'attività imprenditoriale all'apprezzata presenza da commentatore negli studi di Telenord. Anche la figlia Giorgia ha una carriera sportiva di alto livello, ma nel nuoto.

Terzino-stopper dotato di grande grinta e determinazione, aveva iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili della Sampdoria. Debuttò in Serie A il 18 maggio 1975, nell'ultima giornata del campionato 1974-1975, in occasione della sconfitta interna per 3-4 contro la Fiorentina, a salvezza matematicamente acquisita nel turno precedente. Dopo una stagione in cui non scese in campo in campionato, venne ceduto in prestito prima all'Alessandria, in Serie C, e poi alla Pistoiese, in Serie B, prima di tornare alla Sampdoria, che nel frattempo era retrocessa in Serie B. Rimase a Genova per altre due stagioni, che segnarono uno dei periodi più difficili per la Sampdoria, con i blucerchiati che chiusero rispettivamente al nono e settimo posto in Serie B. Nell'estate del 1980, si trasferì al Pescara, retrocesso dalla Serie A, con cui giocò altre due stagioni in cadetteria, l'ultima delle quali (1981-1982) culminò con l'ultimo posto. Continuò quindi la sua carriera in Serie C, per chiuderla infine all'Imperia in Serie D, sfiorando la promozione in Serie C2. Nel corso della sua carriera, oltre alla sua unica presenza in Serie A, accumulò 104 presenze e 4 gol in Serie B.



Alla famiglia Romei le condoglianze dell'editore Massimiliano Monti e della direzione, redazione e amministrazione di Telenord.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.