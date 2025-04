Sampdoria: anche la BBC segue la crisi dei blucerchiati a rischio serie C, "Società iconica non può finire così"

Sampdoria: the rise and fall of Italian side who are facing relegation to Serie C. Questo il titolo, che non abbisogna di traduzione, del servizio della BBC, a firma Alex Brotherton, sulla crisi della società blucerchiata, ancora molto nota nel mondo anglosassone per le imprese degli anni Ottanta e Novanta, alcune ambientate proprio a Londra, dalla finale di Coppa Campioni 1992 alla semifinale di Coppa Coppe 1995 con l'Arsenal, fino alle esperienze in Premier di Vialli e Lombardo, col campione cremonese vissuto a lungo e scomparso proprio nella capitale britannica.

L'analisi storica di Brotherton, che va dall'epopea mantovaniana al declino graduale nel nuovo millennio, si riassume nello slogan 'A house of cards' - Sampdoria face 'unthinkable' relegation, anche questo intelligibile senza traduzione. L'articolo si chiude nella speranza di una svolta che eviti quella che sarebbe una retrocessione storica: "Una società iconica non può finire così".

