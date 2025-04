Sampdoria: oltre 5 milioni di commissioni ai procuratori, prima tra le società di B nel 2024

La Figc ha pubblicato i dati relativi ai compensi versati dai club di Serie A, B e C agli agenti nell'anno solare 2024. Mentre le cifre relative alla Serie A attirano maggiormente l'attenzione, sono i dati delle leghe inferiori, in particolare quelli della Serie B e Serie C, a evidenziare alcune discrepanze significative. Tra i dati più salienti in serie B spiccano le cifre dei compensi per gli agenti da parte della Sampdoria, un club che, nonostante le difficoltà, risulta essere il più impegnato quanto a commissioni agli agenti.

Serie B: spesi oltre 33 milioni per le commissioni, 5 sono della Sampdoria - La Serie B nel suo complesso ha registrato un totale di commissioni pari a 33.602.019 euro, una cifra che testimonia l'importanza del ruolo degli agenti anche nelle categorie inferiori del calcio italiano. Tra i club più rilevanti, la Sampdoria ha speso una cifra considerevole per i propri agenti: 5.059.700 euro. Questo dato la pone al vertice della classifica dei compensi in Serie B, segnando una spesa ben superiore rispetto ad altre società della stessa categoria.

Carrarese e Virtus Verona le società con la spesa più bassa - A contrasto con la Sampdoria, il club della Carrarese ha registrato una spesa di soli 60.098 euro, un dato decisamente inferiore, che la posiziona come la società con la spesa più bassa in Serie B.

Serie C - Nella Serie C, invece, il totale delle commissioni è di 6.889.956 euro, cifra nettamente inferiore a quella della Serie B. Qui, la Spal si distingue come il club con la spesa più alta, arrivando a 872.391 euro, seguita da altri club di medio-alta classifica. D'altro canto, la Virtus Verona, tra le squadre con le spese più contenute, ha registrato appena 5.112 euro, in linea con il suo posizionamento in fondo alla classifica delle commissioni.



Anomalie - In merito alla Serie C, sono da segnalare alcune anomalie, con club come la Juve Stabia (in Serie B), la Casertana, la Giana Erminio, la Pro Vercelli e la Turris che non hanno riportato alcun dato sulle spese per gli agenti, segnando un dato pari a 0. Inoltre, non sono stati inclusi i dati delle seconde squadre.

