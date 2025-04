Sampdoria, confronto tra una delegazione di tifosi e la squadra al "Mugnaini"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La Sampdoria ha ripreso a Bogliasco gli allenamenti in vista del derby contro lo Spezia dopo la sonora batosta patita in casa contro il Frosinone. Acque agitate in queste ore, la conferma di Leonardo Semplici che è arrivato stamane al Gloriano Mugnaini, dove c'è stata una manifestazione di tifosi fuori dai cancelli di Bogliasco, organizzata dalla Federclubs, per chiedere che cosa sta succedendo, per chiedere una scossa che in questo momento non sembra arrivare.

Una cinquantina di tifosi, radunati proprio davanti ai cancelli chiusi per chiedere conto a squadra e società di un momento davvero sportivamente drammatico: la Sampdoria non è mai stata così vicina alla Serie C.

Tra i tifosi intervenuti al Mugnaini, una delegazione è stata fatta entrare nel centro sportivo intorno alle 16:10. Accolti dal segretario generale Ienca, si sono recati all’interno degli spogliatoi e hanno parlato direttamente con la squadra. All’uscita, ore 16:45, la delegazione ha riferito il contenuto del confronto, che pare sia stato pacato nei toni e sostanzialmente difensivo nei contenuti, da parte dei calciatori doriani, a proposito del lavoro di Semplici.

Sul campo, la partitella conclusiva ha visto come al solito formazioni mischiate: da notare l’assenza di Cragno tra i pali, schierati Ghidotti e Chiorra, e l’infortunio di Riccio nel finale di allenamento.

Al termine, all'uscita dal centro "Mugnaini", i calciatori blucerchiati sono stati fermati a uno a uno a bordo delle loro auto dai tifosi che hanno chiesto loro di reagire, ribadendo di volere impegno e determinazione. I tono sono stati forti, ma senza trascendere. E domani è un altro giorno di questa lunga settimana di passione che conduce al derby regionale con lo Spezia.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.