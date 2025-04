Sampdoria, fiducia a tempo per Semplici con le ombre di Andreazzoli e Iachini

Ripresa degli allenamenti nel pomeriggio a Bogliasco per la Sampdoria in vista della sfida di domenica alle 17,15 al "Picco" contro lo Spezia. A guidare la squadra, dopo la pesante sconfitta interna con il Frosinone, ancora Leonardo Semplici, confermato a caldo dal ds Accardi, poi rimesso in discussione dal presidente Manfredi e dai suoi collaboratori, quindi riportato al suo posto al termine del Cda fiume per l'approvazione del bilancio da portare in assemblea.

Il vorticoso giro di contatti e telefonate (persino con Roberto Mancini) non ha infatti prodotto risultati convincenti. Aurelio Andreazzoli è un tecnico preparato ma che avrebbe bisogno di tempo per proporre le sue idee. Beppe Iachini, l'usato sicuro, oltre a essere in parola con il Palermo, viene considerato un po' fuori dal giro ma non per questo completamente tagliato fuori. Sia l'eroe dell'ultima promozione sia Andreazzoli potrebbero tornare in gioco in caso di sconfitta nel derby regionale con gli aquilotti, a loro volta in cerca di rilancio nella lotta per i play off. Più complicato, per varie ragioni (in particolare a causa del rapporto con Accardi) un eventuale ritorno di Pirlo.

Dunque, per Semplici si tratta di una "fiducia" a tempo e condizionata da quanto accadrà sul campo.

Resta il fatto che la Sampdoria andrà a disputare le residue chance di permanenza in serie B con in panchina l'allenatore che nel corso della stagione ha fatto registrare la media punti più bassa in assoluto (1,00 punto a partita contro 1,23 di Sottil e 1,38 di Pirlo), appena 2 vittorie in 15 partite, che negli ultime due anni proprio alla guida di Spezia e Samp ha collezionato appena quattro successi complessivi in 32 gare e che persino nella precedente esperienza di Cagliari non si era ricoperto di gloria. Una scelta rischiosa, probabilmente dettata anche dal fatto che da Singapore sono stati (peraltro comprensibilmente) chiusi i rubinetti per ulteriori spese.

La sorte della Sampdoria è appesa a un filo, è davvero un gioco d'azzardo sino all'ultimo.

