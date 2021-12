Genoa-Sampdoria 1-3, Gabbiadini e Caputo scacciano i fantasmi di un settimana da incubo. Grifone deluso

di Marco Innocenti

La doppietta di Gabbiadini fra primo e secondo tempo. In mezzo la rete di Caputo, in avvio di ripresa. Destro entra e accorcia le distanze

90'+5: Doveri dice che basta così: il Derby va alla Samp

90'+3: Piovono fumogeni dalla Nord, Askildsen rivolge un gesto non proprio amichevole alla gradinata e si scaldano gli animi in campo, con Doveri che alla fine ammonisce il blucerchiato

90'+2: D'Aversa manda in campo Askildsen al posto di Candreva

90'+1: Punizione toccata per Candreva, tiro secco e Sirigu si oppone coi pugni

90': Ci saranno 3' di recupero

89': Giallo a Sturaro

83': Palo del Genoa sul colpo di testa di Sturaro, poi Doveri ammonisce Vanheusden per simulazione

82': Destro fuori di un soffio di Vanheusden

81': PRoteste genoane per un tocco sospetto in area di Ekdal ma Doveri fa ampi gesti che il tocco è stato sulla spalla

78': Subito uno spavento per il Genoa: gran botta di Caputo in diagonale che si stampa sulla traversa

77': DESTROOOOO!!! Cross di Portanova morbido, Destro anticipa Colley e mette alle spalle di Audero la palla del 3-1

75': D'Aversa manda in campo Chabot al posto di Thorsby

72': Esce Hernani (fischiatissimo dalla Nord) ed entra Portanova

70': Il Genoa prova a reagire: cross di Cambiaso, Yoshida anticipa tutti e mette in angolo

67': LA SAMP CALA IL TRIS!!! Caputo si allarga e riceve, tocco indietro per l'accorrente Gabbiadini che batte a rete, deviazione di un difensore rossoblu che mette fuori causa Sirigu ma il guardalinee alza la bandierina: Caputo era scattato in fuorigioco. Arriva però la correzione del Var: il goal è buono! Curiosità: Gabbiadini ha festeggiato dalla panchina perché, mentre il Var era al lavoro, era stato sostituito da Verre

65': Serpentina di Pandev in area blucerchiata, assist per Destro che cicca clamorosamente la conclusione. Palla docile fra le braccia di Audero

63': Discesa di Cambiaso a sinistra, palla in mezzo per Pandev che la gira, deviazione e sfera che attraversa tutto lo specchio di porta finendo sul fondo non di molto

55': Fuori Ekuban e Masiello, dentro Destro e Vasquez

49': IL RADDOPPIO DI CAPUTO!!!! Contropiede della Samp, con Gabbiadini che calcia in diagonale, Sirigu respinge ma la palla resta lì, il più lesto di tutti è Caputo che, da due passi, insacca il raddoppio

47': Occasione Genoa con la discesa di Sturaro sulla fascia destra, palla arretrata per Hernani che addomestica e calcia, alòto sopra la traversa

46': Si riparte

SECONDO TEMPO:

45'+2: Finisce qui il primo tempo

45': Erroraccio di Criscito che dà via libera a Gabbiadini, tocco in area per Caputo che spoara sull'esterno della rete. Ci saranno 2' di recupero

33': Ammonito Thorsby

26': Tiro da posizione decentrata di Augello, palla che passa fra le gambe di Vanheusden ìma Sirigu fa buona guardia

23': Tiro di Mimmo Criscito, palla alta sulla traversa

21': Cross basso di Augello, Badelj devia ed alza, colpo di testa di Thorsby ma palla che si spegne sul fondo

17': Buon pallone di Cambiaso per Ekuban, che però viene chiuso dal ritorno di due difensori blucerrchiati e si deve accontentare del calcio d'angolo

7': VANTAGGIO DELLA SAMP!!! Cross dalla destra, incornata di Gabbiadini dal dischetto del rigore e palla all'angolino alla sinistra di Sirigu

4': Ciabattata di Hernani, nessun problema per Audero

2': Subito problemi per Sturaro, colpito da un braccio un po' troppo alto di un giocatore della Samp. Genoa momentaneamente in dieci

1': Si parte. Il primo pallone lo manovra la Samp

PRIMO TEMPO:

Tutto pronto al Ferraris per il Derby della Lanterna. In un'atmosfera di festa che maschera solo un po' i timori (di classifica e non solo) delle due genovesi, Genoa e Sampdoria si sfidano per la supremazia cittadina ma anche, e soprattutto, per conquistare punti preziosi, in un momento non certo facile della loro stagione.

In tribuna, oltre al sindaco di Genova Marco Bucci, anche il neo presidente del Genoa Zangrillo insieme al nuovo general manager JohannesSpors. Dall'altra parte i membri del CdA blucerchiato Profiti e Castanini, da molti indicati come i possibili nuovi presidenti dopo le dimissioni di Massimo Ferrero.

Prima del match, il saluto di Pato Aguilera alla Gradinata Nord.

Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA: Sirigu, Vanheusden, Criscito, Masiello, Ghgilione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso, Pandev, Ekuban. A disp: Semper, Marchetti, Sabelli, Behrami, Bani, Biraschi, Vasquez, Destro, Portanova, Kallon, Touré, Galdames. All. Shevchenko.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Thorsby; Gabbiadini, Caputo. A disp: Ravaglia, Falcone, Chabot, Verre, Ciervo, De Paoli, Askildsen, Dragusin, Ferrari, Quagliarella, Yepes, Murru. All. D'Aversa.

ARBITRO: Doveri (Ass. Liberti e Bercigli - IV: Minelli - Var: Nasca - Avar: Bresmes)