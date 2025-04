Vieira sfida il Verona: “Vogliamo fare punti, Malinovskyi ko, Badelj pronto. Futuro? Sono concentrato sul Genoa”

Il tecnico rossoblu' Vieira mette nel mirino il Verona e mette subito le cose in chiaro: “Noi vogliamo fare più punti possibili. Affrontiamo squadra fisica - sottolinea Vieira - che lavora tanto con gli attaccanti. Ma siamo concentrati per dare il massimo anche se per noi è stata una settimana complicata. Malinovskyi ha preso una botta e non è disponibile. Frendrup è squalificato e sono out Bani e Matturro. Badelj? È una opzione. In mediana ho provato anche Miretti”

Vieira ha chiesto al suo staff di monitorare tutti i giocatori sul piano della concentrazione. Insomma tutti sotto esame per il futuro. A proposito del domani, Vieira stronca subito le congetture su di lui per il prossimo anno: “Io penso solo di finire al massimo. E non ho parlato con nessuno”. In settimana era uscita una notizia sulla Roma interessata al francese, ma lui la chiude qui.

Ultima battuta sui tifosi: “Verranno in tantissimi e questo è bello per tutti”.

