Genoa-Lazio, ufficiale: trasferta vietata ai tifosi ospiti. Arbitra Ayroldi

Si va verso un altro tutto esaurito allo stadio Ferraris per il prossimo match in programma in cui il Genoa dovrà affrontare in casa la Lazio di Baroni, la prima 'big' di un impegnativo finale di stagione per i rossoblù.

Allo stadio tuttavia non ci saranno tifosi della Lazio: la decisione del Viminale è stata netta dopo gli scontri tra ultras della Roma e della Lazio fuori lo Stadio Olimpico domenica pomeriggi dopo il derby della Capitale "Uno stop di tre giornate alle trasferte dei tifosi di Roma e Lazio. Non sarà inoltre consentito di disputare di sera le partite a rischio per l'ordine pubblico nella prossima stagione

Arbitro - La direzione dell’incontro allo stadio Luigi Ferraris è stata affidata all’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Assistenti Di Gioia - Moro, quarto uomo sarà Cosso, al VAR sarà presente Paterna e Fabbri

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.