Sampdoria, Marco Lanna a Telenord: "Grande lavoro d'equipe, in armonia"

di Maria Grazia Barile

Il presidente, intervenuto al 'Derby del lunedì', ha precisato: "Garrone garante del club? Non mi risulta. Nessun problema sui pagamenti"

Dopo la domenica dello straordinario poker al Ferraris con il Sassuolo, il presidente della Sampdoria Marco Lanna è intervenuto in esclusiva al 'Derby del lunedì' su Telenord.

Lanna ha parlato del mercato: "L'idea era arrivare alla fine con una squadra più forte e non più debole. L'obiettivo è raggiunto. Peccato per l'infortunio a Gabbiadini. Domani Giovinco farà le visite mediche. Abbiamo fatto molto tutto molto in fretta".

Il presidente ha spiegato come è nata l'idea del ritorno di Giampaolo: "Nelle sue stagioni alla Samp aveva fatto bene, quando abbiamo pensato all'allenatore nuovo è il primo nome che c'è venuto in mente. C'era qualche perplessità sul modulo che poteva essere difficile da riproporre ma ha capito che doveva infondere nella squadra pochi concetti chiari per mettere i giocatori a proprio agio, variando il suo credo"

Lanna è stato poi lapidario sull'eventuale presenza di Garrone come figura di garanzia alle spalle della Sampdoria: "Non voglio rispondere e comunque non mi risulta, nessun tipo di problema sui pagamenti"

Il presidente ha concluso: "Damsgaard difficilmente potrà rientrare in questa stagione, Supryaga è giovane, bisogna dargli il tempo di ambientarsi".