Sampdoria, Gabbiadini: lesione al crociato del ginocchio sinistro, sarà operato

di Maria Grazia Barile

Gli esami strumentali hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore, l'intervento di ricostruzione nei prossimi giorni

Stagione finita per Manolo Gabbiadini: gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in mattinata hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico, le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo.