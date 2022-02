Sampdoria, Sensi: "Esordio fantastico, messo il primo mattoncino per la salvezza"

di Maria Grazia Barile

Gli sono bastati 7 minuti per entrare nel cuore dei tifosi. Il debutto di Stefano Sensi ha coinciso non solo con un successo rotondo ma soprattutto con una prestazione a tratti spettacolare e con il suo primo gol in casacca blucerchiata. Alla fine non stava nella pelle: "Un esordio fantastico, è stato bellissimo sentire esultare i tifosi insieme a me. A maggior ragione perché il gol ci ha permesso di arrivare ad una vittoria importantissima, che volevamo. Siamo contenti, contentissimi. Il mio gol del 2-0, subito dopo la rete iniziale di Caputo, è nato da una bella azione, scarico da Ciccio per Gabbiadini, che ha tirato in porta e poi su quella palla mezza e mezza non ci ho pensato due volte ad arrivarci".

Sensi aggiunge: "È un segno del destino che abbia segnato qui, dove avevo fatto l’ultimo mio gol in Serie A. La vittoria è venuta da un grande lavoro di squadra e di carattere. Se lavora bene il gruppo lavora bene il singolo. I compagni mi hanno accolto alla grande. Molti già li conoscevo e questo mi ha aiutato. Questo è il primo mattoncino per la salvezza, pensiamo partita dopo partita, perché saranno tutte battaglie"