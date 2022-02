Sampdoria, la formazione anti-Sassuolo: Sensi subito titolare, sorpresa Falcone in porta

di Edoardo Cozza

Giampaolo sceglie di affidarsi sulla trequarti all'ex Inter, con Candreva interno di centrocampo. In attacco Caputo e Gabbiadini, Supryaga dalla panchina

Alle 15 la Sampdoria di Giampaolo torna in campo per affrontare il Sassuolo allo stadio Ferraris. Il tecnico blucerchiato si affida subito all'ultimo arrivato Sensi, che avrà in mano le chiavi della squadra nella posizione di trequartista. Davanti a lui Caputo e Gabbiadini, mentre Candreva scala sulla linea dei centrocampisti con Rincon e Thorsby.

Grande sorpresa in porta, dove Falcone resta titolare nonostante il recupero di Audero dall'infortunio. In difesa torna Colley dopo gli impegni della Coppa d'Africa.

Di seguito le due formazioni:

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Gabbiadini.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.