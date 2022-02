Sampdoria, le mosse di Giampaolo per interrompere la serie nera

di Maria Grazia Barile

Con il Sassuolo il tecnico avrà a disposizione i nuovi acquisti e il rientrante Colley. Ancora out Quagliarella e Yoshida

Zero punti fatti nel girone di ritorno, la Sampdoria vuole cancellare un mese di gennaio particolarmente avaro e aprire febbraio con un successo. Attenzione però al Sassuolo che arriva al Ferraris con un buon palmares in trasferta: 4 vittorie, 4 pareggi e solo 3 sconfitte. E a Raspadori, il miglior goleador lontano da casa con 6 reti sulle 7 complessive.

L'arrivo di Giampaolo non ha dato subito la scossa, a Spezia è arrivato uno stop ritenuto bugiardo dal tecnico che ora, a mercato concluso, potrà schierare il suo modulo preferito, il 4-3-1-2, con intepreti di qualità.

Grazie soprattutto all'arrivo di Sensi, considerato uno dei colpi clamorosi della sessione invernale. L'ex nerazzurro dovrebbe giocare sulla trequarti alle spalle di Gabbiadini e Caputo. Senza trascurare l'ipotesi Supryaga che sta dando buone risposte al tecnico nei primi allenamenti.

Fondamentale poi il ritorno di Colley dalla Coppa d'Africa. Il difensore aveva disputato l'ultima partita con la Sampdoria il 22 dicembre a Roma. Risultato finale 1-1, l'ultimo punto conquistato prima delle 4 sconfitte di fila. Al suo fianco giocherà Ferrari con Yoshida non ancora pronto.

Il giapponese ha lavorato ancora a parte e non recupera. Al pari di Quagliarella, ancora ai box. Per il resto Rincón, altro rinforzo importante, si è allenato regolarmente con i compagni e non è escluso un suo impiego dall'inizio. Col Sassuolo mancherà Ekdal, squalificato