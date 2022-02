Sampdoria, Sensi non vede l'ora: "Ideale per le il gioco di Giampaolo"

di Maria Grazia Barile

"Non mi voglio porre limiti, ho capito come mi devo comportare per arrivare in forma la domenica"

Stefano Sensi è pronto al debutto da ex domenica col Sassuolo. Il trequartista arrivato dall'Inter ha motivazioni altissime: "Non mi voglio porre limiti. Sono arrivato in prestito secco, ma questo non mi deve deconcentrare né dal percorso personale né da quello di squadra. Ho molti stimoli".

Sensi spera d'aver chiuso il conto con gli infortuni imparando anche a gestirsi al meglio: "Non credo che sia stata sfortuna. Ogni giocatore vorrebbe giocare sempre e stare sempre bene ma fa parte del nostro lavoro. Sono stati due anni molto difficili, ma sono anche serviti. Ho capito come mi devo comportare per arrivare in forma la domenica".

In una intervista alla Gazzetta dello Sport, Sensi spiega di essere il giocatore che vuole Giampaolo: "Ho parlato col mister prima di arrivare, mi ha spiegato il suo modo di giocare sia in fase di possesso, sia di non possesso. Per la sua idea di calcio credo di avere le caratteristiche giuste".