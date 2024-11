Sampdoria: Invernizzi premiato come miglior responsabile settore giovanile della B

Gianni Invernizzi, club manager della Sampdoria, è stato premiato come miglior responsabile di settore giovanile della serie B per la stagione 2023/2024. Il ricononoscimento al campione d'Italia 1991 in maglia blucerchiata, da tempo dirigente, è stato assegnato nella serata di lunedì 18 novembre a Latina nel quadro del Gran Galà del Calcio, evento annuale organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori per celebrare i protagonisti della stagione calcistica appena conclusa. Tra i premiati della serata, anche Gennaro Tutino e l'ex blucerchiato Sebastiano Esposito.

Invernizzi è stato premiato per l’impegno e la qualità del lavoro svolto nel settore giovanile della Sampdoria, un’area cruciale per la crescita e il futuro della squadra. Tutino ha ricevuto ben due premi: miglior calciatore della Serie B 2023/24 e miglior gol della stagione, segnato con la maglia del Cosenza contro l'Ascoli. Sebastiano Esposito, ex giocatore della Sampdoria ora all’Empoli, ha ricevuto il premio come rivelazione della Serie B 2023/24. Durante la scorsa stagione, Esposito ha brillato con la maglia della Sampdoria, collezionando sei gol e sei assist.