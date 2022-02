Sampdoria, manifesti old style sui muri e sui social in vista del Sassuolo

di Maria Grazia Barile

L' iniziativa è della Federclubs per riportare tifosi allo stadio, col Torino si è toccato il minimo storico di 2549 paganti

Sempre meno tifosi blucerchiati allo stadio, per prese di posizioni ideologiche delle frange calde "O tutti o nessuno", per le difficoltà di accesso, per la situazione societaria, per la paura del covid, per le più svariate ragioni. Col Torino si è toccato il minimo storico di 2549 paganti al Ferraris. La Federazione dei clubs blucerchiati ha avuto un'idea rispolverando i manifesti di antica tradizione per invitare tutti allo stadio in occasione di Sampdoria-Sassuolo. Un'iniziativa che ripeteranno tutte le domeniche in casa. Sperando in una risposta positiva.