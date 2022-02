Sampdoria, Colley sui social: "Back to base"

di Maria Grazia Barile

Il difensore della Sampdoria aveva giocato a Roma prima della sosta. L'ultimo punto prima delle 4 sconfitte di fila

Ha postato una storia su Instagram per dimostrare la voglia di tornare in campo e dare il suo contributo alla risalita della Sampdoria. Omar Colley aveva giocato l'ultima partita il 22 dicembre, un pareggio prezioso per 1-1 a Roma. Poi la partenza per la Coppa d'Africa. Da allora, dopo la sosta natalizia, sono arrivate solo sconfitte, 4 di fila. Ora Colley è tornato alla base per rimettere in sesto una difesa che ha fatto acqua da tutte le parti. Giampaolo è ben felice di ritrovarlo e affidargli subito una maglia da titolare domenica al Ferraris alle 15 con il Sassuolo. Interrompere la serie negativa è d'obbligo.