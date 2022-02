Sampdoria, Giampaolo: "Prestazione ottima, Sensi dà qualità. Preoccupato per Gabbiadini"

di Edoardo Cozza

Il tecnico blucerchiato sorride per la vittoria contro il Sassuolo, ma è in ansia per le condizioni dell'attaccante: "Ha un tutore, speriamo non sia nulla"

Marco Giampaolo ha di che esultare per la larga vittoria sul Sassuolo: un 4-0 con la Sampdoria sempre in pieno controllo del gioco e che dà ossigeno ai blucerchiati in classifica. Il tecnico, però, ha anche un pensiero che lo assilla: "Sono contento per il successo - ha dichiarato nel dopogara a Dazn - ma sono preoccupato per Gabbiadini: ora ha un tutore, ma spero non sia nulla".

Poi l'analisi della partita: "Mi è piaciuta molto, così come ho apprezzato Sensi, uno di quelli che vede il gioco prima degli altri. Non può fare la mezzala, perché spenderebbe troppe energie e allora l'ho messo in quel pezzo di campo dove sa come e quando giocare. Anche Caputo ne ha beneficiato, ma apprezzo tutti i giocatori che sono scesi in campo".

Supryaga, inserito per Gabbiadini, è stato tolto meno di mezz'ora dopo per Conti: "Il ragazzo capirà, non è un problema a vent'anni".