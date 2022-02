Sampdoria, in ansia per Gabbiadini: si teme un lungo stop

di Maria Grazia Barile

L'attaccante si è infortunato al ginocchio sinistro nel primo tempo della partita col Sassuolo. In arrivo lo svincolato Giovinco

Non è una stagione fortunata per Manolo Gabbiadini. L'attaccante della Sampdoria aveva subito un lungo stop ad inizio stagione per una distorsione alla caviglia. Poi il rientro, dopo un paio di mesi, e il ritorno in campo con una serie di gol decisivi, sei di fila in sei giornate. Oggi una nuova tegola che potrebbe compromettere il suo finale di campionato. Preoccupa l'infortunio al ginocchio sinistro patito al 36' del primo tempo con il Sassuolo e si temono tempi lunghi per il recupero.

Giampaolo lo aveva detto nel dopo gara: "Vado a casa col morale sotto i tacchi, sono molto preoccupato per l'infortunio a Gabbiadini".

Il giocatore aveva lasciato il terreno di gioco sulle sue gambe, tra gli applausi dei tifosi, con la borsa del ghiaccio sul ginocchio. All'uscita dal Ferraris si aiutava con le stampelle.

Oggi la risonanaza magnetica e la diagnosi. Intanto prende quota l'ipotesi di ingaggio dello svincolato Giovinco, 35 anni.