Sampdoria, Giovinco ad un passo. E' svincolato e fermo da mesi

di Redazione

La Sampdoria ha praticamente chiuso per Sebastian Giovinco. La società considerato il brutto infortunio di Gabbadini (rottura del crociato) ha deciso di riportare in Italia la "Formica atomica". Giovinco ha 35 anni ed è reduce da un lunghissimo periodo di inattività.

"Sto aspettando che qualcosa si muova, per il momento non ho offerte. A me interessa solo tornare a giocare. Dovunque", aveva detto qualche giorno fa il giocatore torinese. Reduce dal biennio ben remunerato e vincente all'Al-Hilal in Arabia Saudita, è quindi fermo alla scorsa estate ma non aveva alcuna intenzione di chiudere la carriera in questo modo.