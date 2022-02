Sampdoria, Lanna operato. Le condizioni e gli auguri di Giampaolo

di Redazione

Il presidente sta bene, nulla di grave, solo un'operazione programmata già sul finire dello scorso anno e poi rinviata

Il presidente della Sampdoria Marco Lanna è stato sottoposto nei giorni scorsi ad un intervento chirurgico. Lanna sta bene, nulla di grave, solo un'operazione programmata già sul finire dlelo scorso anno e poi riviata per gli ultimi "avvenimenti" che lo hanno coinvolto.

La notizia girava già da diversi giorni ma ci ha pensato il tecnico della squadra Marco Giampaolo a renderla pubblica.

"Lanna? Mi fa piacere che sia la prima vittoria anzi gli facciamo gli auguri perché viene da un post intervento. È una notizia che non sapevate e che vi do in anteprima. Auguri presidente buona guarigione