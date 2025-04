Sampdoria, mercoledì l'assemblea degli azionisti. Albisetti: "Tey deve ripianare, in futuro prevedo che..."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mercoledì 30 aprile l'assemblea degli azionisti della Sampdoria, dopo la delibera del Consiglio di amministrazione, sarà chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 con una perdita di 40 milioni di euro. Da Washington dove si trova (prima di tornare a vivere a Genova, aveva lavorato a lungo alla Banca Mondiale) Roberto Albisetti, esperto di finanza, docente di economia e tifoso blucerchiato, ha analizzato la situazione economico-finanziaria della società, anche in ottica futura, con i conti in profondo rosso e la squadra in bilico tra la serie B e la serie C.

"L'azionista di maggioranza Joseph Tey - spiega Albisetti - dovrà ripianare le perdite per garantire la continuità aziendale e il piano di risanamento, ma ha già fatto sapere di essere disposto a farlo, persino in caso di malaugurata retrocessione in serie C. Ma nel medio periodo esiste anche un altro scenario... Perché Tey è il proprietario del club ma almeno allo stato attuale comanda Manfredi? Vi spiego tutto e cosa potrebbe succedere alla Sampdoria...".

Ecco la video analisi di Roberto Albisetti, in onda integralmente al Derby del Lunedì su Telenord.





