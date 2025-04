Sampdoria subito al lavoro, allenamento a parte per Sibilli e Ioannou

Sampdoria subito al lavoro al centro sportivo 'Mugnaini" dopo la sconfitta di venerdì in casa della Carrarese. Questa mattina seduta di allenamenti per la squadra di Evani, con scarico e terapie per i giocatori con più minuti nelle gambe dalla trasferta in Toscana. Allenamento completo per gli altri

In particolare - Differenziato per Ioannou e Sibilli: il recupero di quest'ultimo sarebbe fondamentale in casa Samp per i prossimi match in calendario, sempre più ostici e decisivi. Proseguono l'iter di recupero sia Perisan che Romagnoli, riposo pre e post-operatorio rispettivamente per Tutino e Veroli.

Domani, domenica 28 aprile, in agenda una nuova seduta

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.