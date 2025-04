Sampdoria di marmo, la Carrarese ringrazia e prende tre punti con l'ex Torregrossa: classifica da incubo

Senza idee e senza cuore, fredda come un blocco di marmo: la Sampdoria torna dalla trasferta di Carrara con l'ennesima brutta figura della stagione, con l'ennesima sconfitta in uno scontro diretto e con una classifica sempre più da incubo ad occhi aperti. Alla squadra toscana basta un contropiede finalizzato dall'ex di turno, Ernesto Torregrossa, per fare propria la posta piena e tirarsi fuori dai guai della lotta salvezza. La posizione dei blucerchiati è invece quanto mai in bilico: scavalcati dalla Salernitana, Niang e compagni vedono adesso Cittadella, Reggiana e Brescia a quota 35 come loro, in attesa del Sudtirol impegnato domenica a Bolzano contro la Juve Stabia.

Inizio shock - Come sempre, è la Samp delle buone intenzioni subito smentite. Il corner da cui nasce il gol del vantaggio toscano è in realtà a favore dei blucerchiati, che riescono nell'impresa negativa di regalare palla agli avversari e subire il contropiede più classico. L'asse Finotto-Cherubini porta il pallone da un'area all'altra, la momentanea parata di Cragno è solo un assist per Ernesto Torregrossa, uno dei tanti ex di giornata, a cui non pare vero poter infilare così facilmente la porta dei suoi vecchi compagni. Sono passati soltanto sei minuti dal fischio d'inizio. Per l'attaccante di San Cataldo è appena il secondo gol stagionale in 17 presenze.

Il caso del giorno - Si vede qualche iniziativa doriana, con Benedetti fermato bene da Bleve, con Niang e Ricci, che però non sono in grado di inquadrare la porta. Arriva il momento del giallo pomeridiano al 30', quando la Samp subisce il 2-0 ma interviene il VAR ad annullare. L'autorete di Benedetti ('infastidito' da Zanon) sarebbe il colpo del ko, ma un precedente fallo su Niang viene sanzionato con il richiamo dell'assistente da remoto. Pericolo scampato, ma i blucerchiati tremano davvero. Anche se poco dopo arriva la migliore occasione del primo tempo, con Vieira che si lancia per deviare il cross di Meulensteen. Il tocco del giocatore inglese viene però salvato da Bleve sulla linea.

Reazione nulla - Si va negli spogliatoi sull'uno a zero e sarebbe lecito attendersi la riscossa nella ripresa, vista anche la delicatezza della sfida. Evani gioca anche la carta Akinsanmiro, per un evanescente Melle, ma la verità è che la Samp sembra da un'altra parte. La Carrarese rischia poco e cerca anche il raddoppio, ancora con Torregrossa, che inventa un colpo di tacco alla Crespo per fortuna non inquadrando la porta di Cragno. Passano i minuti e del Doria sembra non esserci traccia, fino a quando su calcio piazzato Niang non colpisce la parte alta della traversa. E' l'unico acuto dell'attaccante, nella sua giornata più cupa da quando è in blucerchiato. All'80' la Carrarese va ancora vicina al 2-0: sugli sviluppi di un corner, sponda di Cerri e deviazione di Guarino da pochi passi, ma la palla si impenna.

Rassegnazione - Negli ultimi cinque minuti, Evani richiama Vieira e Niang, per inserire Coda e Abiuso: due cambi che fanno molto riflettere, due giocatori d'attacco che potevano forse essere inseriti prima, per cercare un pareggio vitale. Invece, l'unico sussulto lo porta Oudin, anche lui entrato a gara in corso, quando al quarto minuto di recupero colpisce in pieno il palo alla destra di Bleve. Finisce lì, sul legno, l'ultima speranza doriana. A quattro partite dal termine del campionato, vista la prestazione allo Stadio dei Marmi, sembra essere inevitabile la caduta di un club che non ha mai conosciuto la terza serie.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.