Sampdoria-Sassuolo 4-0: i blucerchiati fanno festa con Caputo, Sensi, Conti e Candreva

di Edoardo Cozza

Prestazione da urlo per la squadra di Giampaolo con due gol per tempo. Ansia per Manolo Gabbiadini: ginocchio ko dopo un movimento innaturale

90'+4 Finisce qui: Sampdoria-Sassuolo 4-0.

90' Sono 4 i minuti di recupero.

90' SAMPDORIA IN GOL! Candreva fa 4-0 con il cucchiaio dal dischetto.

89' Consigli travolge Caputo in uscita: nessun dubbio per Maresca, che assegna il rigore alla Sampdoria.

84' Ceide per Berardi: è l'ultimo cambio per il Sassuolo.

80' Ancora Falcone, stavolta su Berardi, autore di una serprentina in area e di un tiro che trova l'opposizione dell'ex portiere del Cosenza.

76' Ancora superlativo Falcone, che si distende e para anche il tentativo di Raspadori in mezza girata.

74' Ultimo slot di sostituzioni per la Sampdoria: Giampaolo opta per Augello e Vieira al posto di Murru e Rincon.

73' Dionisi mette in campo Matheus Henrique al posto di Maxime Lopez.

72' Colpo d'autore di Berardi, che stoppa di petto e calcia al volo di sinistro: palla fuori di un palmo.

66' Ancora una parata strepitosa di Falcone, che vola a respingere una punizione dai 25 metri di Berardi.

63' TRIS DELLA SAMPDORIA! Traversone perfetto di Candreva, perfetto inserimento di Conti sul secondo palo che trova il piattone vincente.

60' Doppio cambio per Dionisi: Frattesi e Traoré lasciano il campo a Defrel e Harroui.

58' Giampaolo cambia: fuori Supryaga, entrato da meno di mezz'ora, dentro Conti.

57' Altro tiro di Scamacca dalla distanza, stavolta la palla finisce in gradinata. Ammonito Falcone per perdita di tempo.

52' Spunto di Traoré che va al cross basso: la palla attraversa l'area piccola senza trovare deviazioni, rischio per la Sampdoria.

50' Ammonito Scamacca: allarga troppo il braccio sul contatto con Ferrari.

49' Azione da manuale della Sampdoria: Caputo in verticale per Sensi, assist per Candreva che non inquadra lo specchio dal limite.

48' Tentativo di Scamacca dai 20 metri, palla a lato.

46' Secondo tempo al via

Finisce il primo tempo: Sampdoria - Sassuolo 2-0

45'+4 Duro intervento di Raspadori su Rincon a metà campo: cartellino giallo per l'attaccante emiliano.

45'+1 Grande intervento di Falcone, che devia di piede il diagonale di Raspadori ben imbeccato da Berardi.

45' Quattro minuti di recupero.

43' Thorsby appoggia un pallone a Sensi, che cade dopo un contatto con Ferrari: per Maresca non ci sono gli estremi del rigore. Check del Var, che conferma la scelta.

36' Sampdoria costretta al cambio: Gabbiadini non può rientrare, esordio per Supryaga.

33' A terra Gabbiadini, che cade da solo in area dopo un controllo: problema al ginochio sinistro per lui, sembra un problema abbastanza serio.

30' Sensi in verticale per Caputo: sinistro del centravanti, Consigli para con qualche difficoltà.

28' Traoré arriva in area e cade dopo un contatto con Ferrari: Maresca fa proseguire, il Var conferma la scelta.

20' Ammonizione per Candreva: qualche protesta nei confronti di Maresca.

17' Ancora la Sampdoria a spingere: Caputo arriva in area e fa partire un sinistro forte, ma centrale: Consigli respinge coi punti.

15' Prova a reagire il Sassuolo: Falcone salva sul colpo di testa di Ferrari, sulla ribattuta di Berardi è Thorsby a opporsi col corpo.

7' RADDOPPIA LA SAMP! Azione insistita dei blucerchiati, con la sponda di Thorsby per Caputo: appoggio per Gabbiadini, Consigli respinge il tiro, ma nulla può sul tap-in di Sensi.

5' GOL DELLA SAMPDORIA! Dal calcio d'angolo scambio corto, con Candreva che crossa sul secondo palo e pesca Caputo: tocco morbido di piatto sul secondo palo e Consigli è battuto.

4' Chiriches si allunga la palla e Sensi imposta una ripartenza: appoggio a Murru, cross del terzino e palla deviata in corner.

1' Fischio d'inizio: partiti!

Sampdoria-Sassuolo mette in palio punti salvezza: per i blucerchiati necessario vincere, anche a fronte della vittoria del Cagliari in casa dell'Atalanta; più tranquilla la situazione dei neroverdi che, però, vogliono chiudere i discorsi il più presto possibile. Giampaolo sceglie Falcone in porta, Sensi come trequartista e schiera Candreva da mezzala; il trio azzurro Berardi - Scamacca - Raspadori è, invece, il fiore all'occhiello della formazione di Dionisi.

Di seguito le due formazioni:

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Gabbiadini.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Arbitro: Fabio Maresca

Assistenti arbitrali: Niccolo Pagliardini – Antonio Vono

IV: Francesco Meraviglia

VAR: Federico Dionisi - AVAR: Alessandro Giallatini