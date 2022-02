Sampdoria, Giovinco a Telenord: "Felicissimo di tornare in Italia con questa maglia"

di Maria Grazia Barile

"È stata un'operazione lampo, l'ho saputo ieri pomeriggio e mi sono subito messo in viaggio"

"Sono felicissimo di tornare in Italia in un club come la Sampdoria. È successo tutto in poche ore. Appena l'ho saputo mi sono messo in viaggio". Sono le prime parole di Sebastian Giovinco a Telenord. L'operazione è maturata nel pomeriggio di ieri, dopo il grave infortunio di Gabbiadini.

Giovinco torna in Italia dopo l'ultima esperienza alla Juventus terminata nel 2015. Poi le stagioni all'estero, prima in Canada, al Toronto e subito dopo in Arabia Saudita all' Al-Hilal.