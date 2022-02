Sampdoria, Bereszynski prolunga sino al 2025:

di Maria Grazia Barile

Il difensore polacco, arrivato nel 2017, ha collezionato158 presenze in blucerchiato

Mancava solo l'ufficialità: Bereszynki ha prolungato il suo contratto con la Sampdoria. Il difensore polacco è arrivato nel gennaio 2017. Di seguito la nota del club

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bartosz Bereszynski.

Per la soddisfazione di tutti il difensore – 158 presenze e una rete con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025".

Il terzino polacco rinsalda il rapporto con la Sampdoria fino al 2025, nuova data di scadenza del suo contratto. «Se mi avessero detto dieci anni fa che sarei venuto a giocare in Italia per rimanere così a lungo in un club importante come la Samp non ci avrei creduto - ammette -. Genova e la Samp sono nel mio cuore: sono arrivato ragazzo, adesso ho due figli e le cose più belle della mia vita sono accadute qui».