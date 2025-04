Carrarese-Sampdoria, diretta Stadio Goal dalle 14,30 su Telenord e telenord.it

Tutto pronto allo stadio "Dei Marmi" di Carrara per lo scontro diretto salvezza in serie B tra Carrarese e Sampdoria dopo il rinvio del campionato per la scomparsa di Papa Francesco. Squadre in campo alle ore 15.

La partita sarà raccontata in diretta prima, durante e dopo da Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria) e in streaming da telenord.it nel corso di Stadio Goal, in onda a partire dalle ore 14,30. In studio Emanuela Guerra e Vittoria Baghino con gli opinionisti Enrico Nicolini e Alessandro Grandoni (ex calciatori blucerchiati), il direttore di Tgn calcio Maurizio Michieli, il telecronista Niccolò Corradi.

Alle 19,05 edizione speciale di Tgn calcio con le immagini della sfida, le interviste post gara, i commenti. Spazio anche al post partita di Frosinone-Spezia e all'antivigilia di Como-Genoa, importante trasferta dei rossoblù in serie A in programma domenica alle 12,30 (altra edizione speciale di Stadio Goal a partire dalle ore 12).

Appuntamento su Telenord, sempre accanto agli sportivi della Liguria.









