Carrarese-Sampdoria 1-0 (LIVE): l'ex Torregrossa punisce i blucerchiati

Dopo il turno di Pasquetta saltato a causa della morte di Papa Bergoglio, la Sampdoria fa visita alla Carrarese, per uno scontro diretto salvezza davvero fondamentale. Novità importanti per Chicco Evani, che rilancia sì Mbaye Niang, ma deve fare a meno di Sibilli e Coda, in precarie condizioni fisiche. Tornano titolari Meulensteen e Bereszynski.

Di seguito le formazioni ufficiali e la cronaca della gara.

CARRARESE: Bleve; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi (58' Giovane), Cherubini (76' L. Cerri), Cicconi; Torregrossa (58' Milanese), Finotto (46' S. Shpendi). A disposizione: Fiorillo, Fontanarosa, Oliana, Capezzi, Melegoni, Belloni, Bouah, Manzari. Allenatore: Calabro.

SAMPDORIA: Cragno; Beruatto, Curto, Altare, Bereszynski (58' Oudin); Vieira, Ricci (69' Borini), Meulensteen (46'Akinsanmiro); Depaoli, Benedetti, Niang. A disposizione: Chiorra, Ghidotti, Ferrari, Venuti, Riccio, Yepes, Sibilli, Abiuso, Coda. Allenatore: Evani.

Arbitro: Zufferli.

Marcatore: Torregrossa al 6'.

Amminito: Schiavi, Shpendi (C), Cragno, Bereszynski (S).

76' - Ancora un cambio per Calabro, stavolta è Leonardo Cerri a subentrare, rilevando Cherubini. Un cambio e uno slot ancora a disposizione dei toscani.

71' - Assurdo tiro di Benedetti, che prova dalla distanza mentre salgono i suoi compagni verso l'area avversaria. Ovviamente la mira è sballata, palla sul fondo.

69' - Evani si sbilancia, inserendo Borini al posto di Ricci. Alla Samp restano ancora due cambi, possibili però in un solo slot.

67' - Akinsanmiro conquista una buona punizione poco al di fuori dell'area, va sul pallone Niang: il franco-senegalese colpisce la parte alta della traversa.

63' - Gran botta di Cicconi, che calcia di mezzo esterno sinistro verso la porta di Cragno: per fortuna della Samp, la mira è imprecisa. Blucerchiati senza idee, troppo poco quanto prodotto in questa ripresa per sperare nel gol del pari.

58' - Evani richiama Bereszynski dopo l'ammonizione, dentro Oudin. Depaoli scala più in basso sulla fascia destra. Cambi anche nella Carrarese: fuori Schiavi e Torregrossa, dentro Milanese e Giovane.

56' - Ancora pericoloso Torregrossa, che tenta la deviazione di tacco al volo su un cross basso dalla sinistra. La palla sfila sul lato opposto, Akinsanmiro prova ad accompagnarla, ma regala un calcio d'angolo agli avversari.

54' - Ammonito anche Bereszynski, che atterra Shpendi in ripartenza.

47' - Subito una punizione interessante per la Samp, dopo un fallo di Shpendi su Vieira. Il neoentrato dei gialloazzurri viene anche ammonito. Sugli sviluppi, Ricci prova il cross a centro area. C'è una deviazione della difesa toscana, ma Zufferli non vede e assegna rimessa dal fondo.

RIPRESA - Due cambi all'intervallo, uno per parte. Evani richiama Meulensteen (negativo l'impatto per l'olandese) e inserisce Akinsanmiro. Calabro sceglie Stiven Shpendi al posto di Finotto.

FINE PRIMO TEMPO - Tanto nervosismo, dal gol annullato alla Carrarese in poi. Samp che ha avuto due occasioni per segnare, ma in generale sembra troppo leggera in avanti e troppo fragile in difesa. Difficile per Evani provare a cambiare qualcosa già nell'intervallo, viste le scelte iniziali in formazione.

35 ' - Schiavi atterra Beruatto in un contrasto aereo: giallo per il giocatore dei toscani e punizione per i blucerchiati. Il tiro di Ricci si infrange però sulla barriera.

32' - La migliore occasione doriana capita sui piedi di Vieira, che a pochi passi dalla porta avversaria riesca a deviare al volo uno spiovente di Meulensteen. Il tocco del giocatore inglese è però salvato da Bleve sulla linea.

30' - La Samp subisce il 2-0 ma interviene il VAR ad annullare. L'autorete di Benedetti ('infastidito' da Zanon) sarebbe il colpo del ko, ma un precedente fallo su Niang viene sanzionato con il richiamo dell'assistente da remoto. Pericolo scampato, ma i blucerchiati hanno davvero tremato. Nelle proteste, ammonito Cragno.

26' - Tentativo anche di Ricci, che si libera a pochi metri dall'area della Carrarese e calcia di destro: pallone ancora una volta a lato.

22' - Bleve anticipa Depaoli di testa al limite dell'area, lasciando la porta vuota. Prova ad approfittarne Niang, ma il suo pallonetto finisce a lato.

11' - Samp che prova a reagire: Depaoli recupera palla su un'uscita incauta della difesa avversaria, sugli sviluppi la sfera finisce a Benedetti che tenta la conclusione. Bleve blocca in due tempi, forse oltre la linea di fondo, ma l'arbitro Zufferli non assegna il corner.

6' - Carrarese in vantaggio. Situazione incredibile, con la Samp che batte un corner con Beruatto, la difesa toscana si chiude e riparte in contropiede, con i blucerchiati totalmente scoperti. Finotto porta palla per tutto il campo, serve Cherubini smarcato e in grado di battere a rete. Cragno respinge, ma per Torregrossa è facile il tap in. Doria sotto nel peggiore dei modi.

PARTITI! La Sampdoria giocherà in completo bianco, la Carrarese con la divisa azzurra casalinga.

Prima del calcio d'inizio, viene osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Jorge Mario Bergoglio. La Lega Serie B omaggia il defunto pontefice con la scritto "Per sempre grazie, Papa Francesco. Arbitro, assistenti e calciatori con il lutto al braccio. In tribuna, intanto, viene segnalato Roberto Mancini, secondo quanto riportato dal telecronista di Dazn.

