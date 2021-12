Sampdoria, Damsgaard prosegue il suo recupero in Danimarca

di Alessandro Gardella

L'esterno offensivo blucerchiato è fuori dopo l'intervento in artroscopia al quale si è sottoposto nello scorso novembre: D'Aversa spera di riaverlo a disposizione da gennaio

Se da un lato la Sampdoria può sorridere per aver ritrovato la vittoria in una partita fondamentale come il derby, dall'altro deve sempre fare i conti con alcuni infortuni. In particolare quello di Mikkel Damsgaard, chiamato quest'anno alla stagione della consacrazione e che invece non è stato quasi mai a disposizione di D'Aversa a causa di problemi fisici.

L'esterno offensivo danese è fuori ormai da diverso tempo, dopo essersi sottoposto a un intervento di artroscopia. Inizialmente si era ipotizzato un suo rientro nel mese di dicembre, ma fino all'anno nuovo non lo si rivedrà con indosso la maglia blucerchiata. Damsgaard trascorrerà le vacanze di Natale in Danimarca vicino alla sua famiglia e lì proseguirà il suo iter riabiltativo, con l'allenatore della Sampdoria che spera di averlo nuovamente a disposizione a partire da gennaio.