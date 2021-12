Sampdoria, Fabio Quagliarella in dubbio anche per la Coppa Italia

di Marco Innocenti

Il capitano è ancora alle prese con un problema al flessore e D'Aversa potrebbe decidere di non rischiare, concedendogli ancora qualche giorno di riposo

Sarà valutata oggi, alla ripresa degli allenamenti a Bogliasco, la condizione di Fabio Quagliarella. Il capitano della Sampdoria soffre di un problema al flessore che lo ha tenuto in panchina nel Derby della Lanterna, vinto dai blucerchiati per 3-1, e potrebbe restare a riposo anche nella prossima gara di Coppa Italia, in programma giovedì sera alle 21 al Ferraris, quando la Samp sfiderà il Torino.

A prescindere dall'esito della valutazione medica, comunque, non è escluso che mister D'Aversa decida di non rischiarlo per una competizione che, nei piani della Sampdoria, non rappresenta certo l'obiettivo principale della stagione.