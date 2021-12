Volpi: "Non ho niente a che fare con Ferrero e la Sampdoria"

di Redazione

Alcune voci davano l'ex presidente dello Spezia dietro la fiduciaria che detiene il 4,76% della società blucerchiata

Oltre alle quote di Massimo Ferrero e a quelle della figlia, il 4,76% della Sport Spettacolo che a sua volta detiene la quasi totalità del capitale della Sampdoria è di una fiduciaria, ovvero un istituto finanziario che serve a schermare l'identità del titolare. Chi ci sia dietro non è ancora dato a sapere.

Una nota del gruppo Volpi chiarisce la sua posizione. "Non è esistita nel passato, né esiste alcuna contiguità od interesse di alcun genere tra il signor Gabriele Volpi ed il signor Massimo Ferrero; ciò anche con riferimento alle attività in ambito calcistico di quest’ultimo ed in particolare a Sampdoria Calcio; non esiste alcuna società riconducibile al signor Gabriele Volpi che possa avere avuto correlazioni o anche solo marginali coinvolgimenti con società, interessi, attività o iniziative direttamente o indirettamente riconducibili al signor Massimo Ferrero o a società allo stesso riferibili".