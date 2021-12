Sampdoria, assemblea degli azionisti alla vigilia di Natale poi il nuovo CdA

di Maria Grazia Barile

Si terrà in seconda convocazione il 24 dicembre e nominerà il nuovo consiglio d'amministrazione deputato a designare il prossimo presidente alla prima riunione

Si terrà alla vigilia di Natale nello studio di Mestre del commercialista Gianluca Vidal l'assemblea degli azionisti prevista in prima convocazione per stamattina alle 9.30.

Come normalmente accade, l'assemblea si terrà in seconda convocazione. La partecipazione sarà in videoconferenza, l'assemblea nominerà poi il nuovo consiglio d'amministrazione.

Vidal dovrebbe proporre la conferma dei membri uscenti dell'ala genovese e sampdoriana Enrico Castanini e Giuseppe Profiti.

Il nuovo presidente della Sampdoria sarà nominato alla prima riunione del CdA