Roma-Sampdoria 0-0, la cronaca del match. Telenord in diretta

di Marco Innocenti

Occasionissima per i giallorossi con il colpo di testa da due passi di Abraham che però spedisce alle stelle sul cross di Karsdorp

44': Ci saranno 3' di recupero

43': Fallo su Zaniolo e giallo per Bereszynski

41': Conclusione dal limite di Mkhitaryan, Falcone senza troppi problemi

37': Problemi per Ekdal, al suo posto entra Ferrari

36': Cross perfetto di Karsdorp, colpo di testa di Abraham che non riesce a sciacciare. Palla alta sopra la traversa

35': Tiro di Gabbiadini dalla lunga distanza. Rui Patricio blocca a terra

29': Contropiede della Roma con Veretout che scatta in campo aperto, palla a Abraham che serve dentro Mkhitaryan ma Candreva in scivolata anticipa tutti e la palla si spegne fra le braccia di Falcone

26': Tiro da lontanissimo di Adrien Silva, palla che si spegne abbondantemente sul fondo

17': Cross in area per la testa di Mkhitaryan che cerca Abraham, la difesa della Samp però riesce in qualche modo a liberare

8': Problemi per Abraham che deve uscire dal campo

2': Gran palla in verticale di Mkhitaryan per Abraham, che deve decentrarsi poi lascia partire un destro che esce di poco sul fondo. Falcone però sembrava sulla traiettoria

1': Scambio stretto fra Gabbiadini e Caputo, con il numero 10 che riesce a girarsi bene in area di rigore romanista. Mancini lo affronta e Caputo va a terra ma Giacomelli ferma tutto: Caputo era scattato in fuorigioco

1': Si parte. Il primo pallone lo giocherà la Samp.

PRIMO TEMPO:

Roma e Sampdoria per salutare il 2021 con una vittoria, Roma e Sampdoria per dare continuità alla crescita delle ultime domeniche. I blucerchiati, vogliono provare a scacciare definitivamente gli spettri di un periodo complicato a livello societario ma sicuramente in crescendo dal punto di vista delle prestazioni sul campo.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. A disposizione: Fuzato, Villar, Perez, Calafiori, Shomurodov, Mayoral, Kumbulla, Diawara, Bove, Darboe, Felix, El Shaarawy. All. Mourinho

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Askildsen; Gabbiadini, Caputo. A disposizione: Audero, Ravaglia, Chabot, De Paoli, Torregrossa, Ciervo, Dragusin, Ferrari, Quagliarella, Yepes, Murru. All. D'Aversa.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste (Assistenti: Di Gioia e Raspollini - IV: Maggioni - VAR: Massa - Avar: Lo Cicero)