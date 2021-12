Sampdoria, Gabbiadini: "Punto importantissimo. La Nazionale? Penso alla Samp, il resto verrà da sé"

di Marco Innocenti

"Giochiamo più tranquilli, la classifica è migliorata e i risultati si vedono rispetto a un mese fa. Volevamo chiudere bene il 2021 e ci siamo riusciti"

Un punto prezioso per la Sampdoria sul difficilissimo campo dell'Olimpico, prezioso anche per com'è arrivato, dopo il goal di Shomurodov che aveva sbloccato la gara. I blucerchiati però in questo momento della stagione non vogliono mollare mai e, grazie al "Golden Boy" Manolo Gabbiadini riescono sempre a trovare la soluzione per rimettere in carreggiata ogni partita. Ma lui non vuole pensare alla sua personale striscia positiva.

"La cosa più importante è il pari e il punto che abbiamo portato via - ha commentato lo stesso Gabbiadini - Nel primo tempo abbiamo fatto bene poi nella ripresa forse siamo calati un po' ma volevamo finire bene e ce l'abbiamo fatta. Non abbiamo mollato mai ma conta anche tanto l'aver iniziato a vincere, a giocare più tranquilli, con una classifica migliore rispetto a un mese e mezzo fa. Il 2022? Voglio continuare a far bene e basta, al resto non ci penso. La Nazionale? Ho sempre detto che devo far bene con la maglia della Samp e poi ci sono tanti ragazzi bravi e capaci. Il resto verrà da sé".