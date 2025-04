Sampdoria, Manfredi: "Al lavoro per riscattarci, Mancini è un amico e sarà al nostro fianco"

Poche alternative, adesso dobbiamo lavorare, abbiamo perso tante occasioni per dimostrare che cos’è la Sampdoria. Ora andiamo a lavorare per giocare da Sampdoria” - così ai microfoni di Sky sport il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi, arrivato verso le 12.30 al centro sportivo Mugnaini di Bogliasco. Questa mattina l'arrivo al centro sportivo di Chicco Evani e Attilio Lombardo, chiamati a guidare i lavori della squadra. Il primo ad arrivare al campo nel pomeriggio, Fabio Borini.

Manfredi prosegue analizzando il momento: “La squadra rimane di valore e ha bisogno di un aiuto immediato, oltre alle competenze tecniche e di campo abbiamo bisogno di chi ci possa dare una mano nell’immediato. Abbiamo sei partite importantissime per proteggere questo club glorioso, quindi dobbiamo metterci al lavoro immediatamente per riscattarci”.

Atteso per domani, ma il presidente non fornisce indizi, Roberto Mancini: “Roberto mi è stato vicino dall’inizio di questa avventura, quindi soprattutto nei momenti di difficoltà, non c’è stato bisogno di convincere nessuno. Roberto è al nostro fianco e sicuramente ci aiuterà assieme a tutto lo staff a risalire la china. Il suo ruolo è un ruolo non formale, gli amici non devono essere sempre presenti ma sicuramente la presenza sarà assidua e si farà sentire. Quando arriverà? Ci stiamo ragionando in queste ore, sono ore tumultuose per tutti, abbiamo dovuto correre ai ripari. Siamo tutti stanchissimi, ma non vediamo l’ora di iniziare a lavorare”.

Per Manfredi non è ancora il momento di parlare di futuro: “Al momento dobbiamo salvarci, il gruppo di lavoro di oggi fa parte della Sampdoria: non c’è passato né futuro, la squadra deve giocare da Sampdoria, i dirigenti devono fare i dirigenti della Sampdoria, e il sottoscritto comportarsi come tale”.

