Sampdoria: sabato tifosi in corteo da Corte Lambruschini allo stadio

Il ritorno dei "vecchi ragazzi" alla Sampdoria ha ridato entusiasmo a un ambiente giù di morale per il peggiore triennio della storia del club. Sabato così i gruppi della Sud e la Federclubs hanno deciso congiuntamente di dare un segnale al resto dell'ambiente, promuovendo un corteo con destinazione stadio, in occasione di Sampdoria-Cittadella, fischio d'inizio alle 17,15.



Simbolico il sito prescelto per il punto di partenza, alle 14: il cortile interno di Corte Lambruschini, dove nel maggio di due anni fa per tre giorni fino a sera una folla di tifosi si era radunata in coincidenza con l'assemblea degli azionisti che avrebbe dovuto pronunciarsi sul futuro della Sampdoria. La sede sociale - scelta da Riccardo Garrone a fine 2002 al posto di quella a Palazzo del Melograno a Campetto individuata da Enrico Mantovani che alla metà degli anni Novanta aveva lasciato lo storico palazzo di Via XX Settembre 33 - era nella Torre B e l'attesa fu febbrile, fino a quando nella serata del 30 maggio Marco Lanna e gli altri consiglieri di amministrazione scesero per annunciare che era stato trovato l'accordo per l'uscita di scena di Ferrero, che in diretta e in esclusiva a Telenord (qui il video) confermò a Maurizio Michieli, durante un'edizione straordinaria di Forever Samp, di aver ceduto al duo formato da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, pochi minuti dopo che la nostra emittente, dopo ore e ore di diretta, aveva dato per prima la notizia attesa da tutti i tifosi blucerchiati.

Pochi mesi dopo, la sede è stata trasferita a Bogliasco, nella palazzina di via Marconi acquistata nel quadro delle molteplici operazioni immobiliari volute da Ferrero quasi subito dopo l'insediamento e rese possibili da un mutuo acceso con il Credito Sportivo. Ma Corte Lambruschini resta un luogo simbolico nel cuore dei tifosi che vissero quella lunga attesa del passaggio di proprietà.

