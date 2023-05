Sampdoria, Ferrero in esclusiva a Telenord: "La società è di Manfredi e Radrizzani, in bocca al lupo ai nuovi proprietari"

Massimo Ferrero interviene in esclusiva a Forever Samp, su Telenord, per commentare la cessione della società: "Posso confermare: la Samp è di Radrizzani e Manfredi. Non è stata una trattativa: ci hanno portato a ragionare col cuore, perché non prendo soldi, non prenderò niente. Non accetterò più insulti: sono felice, l'ho fatto per la gente, per quella parte di tifoseria che non mi insultava".

"Devono smettere di insultarmi: io non prendo nulla, ho comprato il marchio con 20 milioni di euro. Non prenderò nulla. Sono stanco degli insulti: sono una persona perbene. Ora si chiude un'epoca, siamo tutti contenti".

"Io non ho commesso errori: sono 18 mesi che non tocco palla, gli altri campionati che ho gestito io sono tutti belli".

"Un giorno rimpiangerete Ferrero: la storia mi darà ragione".