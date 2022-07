Sampdoria, a Ponte di Legno è tempo di saluti

di Matteo Angeli

Dal nostro inviato

a Ponte di Legno

Ultimo giorno di ritiro in Alta Val Camonica per la Sampdoria. Dopo due settimane oggi il gruppo blucerchiato partirà alla volta di Brescia e in serata farà ritorno a Genova. Poi due giorni di vacanza, appuntamento a Bogliasco martedì pomeriggio.

Ieri è stata smontata la palestra e riportata a Genova, oggi riempiti tutti i furgoni con attrezzature, mute, palloni e tutto quello che è servito durante il ritiro. Alle 14.30 il pullman lascerà il parcheggio dell'hotel.

L'ultimo giorno della squadra è coinciso con la prima e unica pioggia caduta a Ponte di Legno. Nella notte anche qualche temporale e questa mattina temperature accettabili e tipiche della montagna. Ma verrà ricordato come uno dei ritiri più caldi in assoluto.