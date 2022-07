Sampdoria, Giampaolo deluso: ritiro senza alcun acquisto e troppe trattative sfumate

di Matteo Angeli

Da nostro inviato

a Ponte di Legno

Un leggero malessere che potrebbe anche essere scambiato per mal di pancia. Marco Giampaolo sta bene ha solo un po' quella senzazione di non avere tutto sotto controllo come vorrebbe lui e allora la cosa lo irrita un pò. Ma da uomo serio e leale sa che non è colpa di nessuno se oggi, a pochi giorni dalla fine del lungo ritiro in Alta Valta Camonica, non ha ancora visto un viso nuovo che sia uno.

Il direttore sportivo Faggiano qualche settimana fa a Telenord aveva detto: "Speriamo di dare al mister due o tre titolari già per il ritiro di Ponte di Legno". Missione fallita.

Che sarebbe stato un mercato difficile per la Sampdoria si sapeva già in partenza ma così frenato non si poteva immaginare. Ci sono state partenze eccellenti, sono andati via titolari che al momento non sono stati rimpiazzati. I giorni passano e tra meno di trenta giorni sarà campionato.

Giampaolo, come tutti coloro nati sotto il segno del Leone, è una persona diretta capace sempre dire ciò che pensa e coraggiosa. Non sappiamo se abbia avuto coraggio ad accettare questa sua nuova sfida, ma siamo certi che voglia vincerla.