Sampdoria, Rincon a Telenord: "Voglio giocare ancora qualche anno ma sto preparando anche il mio domani"

di Matteo Angeli

L'intervista dal ritiro dei blucerchiati: "Subito accolto bene dall'ambiente nonostante il mio passato. Adoro il pesto"

Dal nostro inviato

a Ponte di Legno

Tomas Rincon ha le idee ben chiare. "Voglio essere protagonista in questa squadra e fare un campionato più tranquillo".

Ai microfoni di Telenord il centrocampista parla dei primi sei mesi in blucerchiato e anche del suo futuro.

"Sono stato subito accolto bene dai tifosi e non ho avuto problemi con quelli del Genoa - le sue parole - sono un professionista che fa il suo lavoro penso con serietà. Genova è una citta che ama anche mia moglie, ci troviamo benissimo e siamo felicissimi di essere qui. Tutto il gruppo ha voglia di fare un campionato più tranquillo, in questi giorni di ritiro ci stiamo applicando molto proprio per farci trovare pronti. Non abbiamo cambiato molto e questo può essere un vantaggio".

Poi sul suo futuro. "Ho voglia di andare avanti ancora qualche anno, ma ovviamente sto già pensando a cosa farò. Vorrei restare nel mondo del calcio vedremo in che ruolo".