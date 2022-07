Sampdoria, amichevole in famiglia: le formazioni. Giampaolo in tribuna

di Matteo Angeli

Sigaro in bocca il mister osserva la partit al fianco del responsabile dell'area tecnica Carlo Osti

Dal nostro inviato

a Ponte di Legno

Amichevole in famiglia questo pomeriggio per la Sampdoria. Mister Giampaolo, sigaro in bocca, si gode la partita dalla tribuna al fianco del responsabile dell'area tecnica Carlo Osti.

A pochi metri da loro Bonazzoli in procinto di lasciare la Sampdoria e quindi tenuto a riposo.

SAMP BIANCA (4-1-4-1): Ravaglia; Bereszynski, Farabegoli, Colley, Augello; Yepes; Leris, Sabiri, Rincon, Stoppa; Caputo.

SAMP BLU (4-4-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru; Candreva, Trimboli, Verre, Damsgaard; De Luca, Quagliarella.

La prima rete della gara è di De Luca dopo un bell'asssit di Candreva. Il pareggio porta la firma di Sabiri, autore di una rete di pregevole fattura.

Il 2-1 è di Caputo. Finisce il primo tempo di 35 minuti.

Nella ripresa ci pensa Damsgaard a pareggiare con un bel diagonale.