Sampdoria, Thorsby: "La natura in Liguria è bellissima, prendetevene cura fino a quando tornerò..."

di Matteo Angeli

Attraverso i suoi canali social lancia un segnale alla sua ex società facendo capire che sarebbe rimasto

Morten Thorsby ha lasciato la Sampdoria per sposare la causa dell'Unione di Berlino ma attraverso i suoi canal social fa capire che non è stata sua la scelta di cambiare casacca. Un giorno tornerò dice, chissà magari con una nuova società.

"3 anni insieme ma sembra una vita… Voglio ringraziare tutti per questa bellissima avventura. Attraverso tutte le difficoltà abbiamo vissuto emozioni e momenti indimenticabili. Sopratutto l’enorme amore per la città di Genova, le persone e la bellissima natura che circonda Liguria e che rimangono per sempre nel mio cuore. Prendetevene cura fino a quando tornerò ? Ci Sentiamo prima o poi…".

Una cessione quella di Thorsby che molti tifosi non hanno gradito sia per la perdita tecnica che per la cifra, 3 milioni di euro, per cui è stato venduto.