Sampdoria, ora è ufficiale: Thorsby è dell'Union Berlino

di Edoardo Cozza

Con un post sui social, la squadra tedesca annuncia l'ingaggio del centrocampista norvegese: giocherà anche in Europa League

Dopo 98 presenze totali, condite da 8 gol e 3 assist, Morten Thorsby lascia la Sampdoria e approda all'Union Berlino. La squadra tedesca, quinta nell'ultima Bundesliga, ha annunciato l'arrivo del norvegese con un post pubblicato sui profili social.

La cifra dell'acquisto è 3 milioni di euro, più circa 500mila di eventuali bonus. Per Thorsby, dunque, si aprono le porte del campionato tedesco e anche delle competizioni continentali, visto che l'Union Berlino parteciperà alla prossima Europa League.

Una cessione che non è piaciuta ai tifosi blucerchiati sia per l'aspetto tecnico che per la cifra incassata obiettivamente bassa.

(foto instagram Union Berlino)