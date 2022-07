Sampdoria, Thorsby ha accettato l'offerta dell'Union Berlin

di Matteo Angeli

DAL NOSTRO INVIATO

A PONTE DI LEGNO

Morten Thorsby lascia la Sampdoria. Dopo un lungo tira e molla il centrocampista lascerà di primo mattino il ritiro e sosterrà già le visite mediche con l’Union Berlino che si trova in ritiro in Austria.

Alla società di Corte Lambruschini andranno 3 milioni di euro più bonus.

Il calciatore norvegese lascia il club blucerchiato dopo 92 presenze in Serie A, 7 reti e 3 assist.