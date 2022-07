Sampdoria, passeggiata con il Bienno: tripletta di La Gumina

di Matteo Angeli

Buona la cornice di pubblico con le tribunette del centro sportivo di Temù al completo

DAL NOSTRO INVIATO

A PONTE DI LEGNO

Terza uscita stagione per la formazione blucerchiata che batte il Bienno (seconda categoria bresciana) per 7-0. Dopo l'amichevole di ieri con il ParmaBuona la cornice di pubblico con le tribunette del centro sportivo di Temù al completo. Giampaolo lascia spazio a chi ha giocato meno ieri e a tenti giovani.Si vede per la prima volta Bonazzoli che si muove bene ma non riesce a segnare su azione.

La formazione:

SAMPDORIA (4-2-3-1): Ravaglia; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Trimboli, Rincon, Leris, Bonazzoli, La Gumina; De Luca. Allenatore: Giampaolo.

La prima della gara, dopo pochissimi minuti, porta la firma di La Gumina. Dopo alcune occasioni per la formazione blucerchiata, è De Luca a raddoppiare al 25' con un tocco facile facile.

Dopo 30 minuti di gioco, come concordato in anticipo, l'arbitro fischia la fine del primo tempo.

Nella ripresa segna Bonazzoli su rigore e poi arriva la doppietta di La Gumina. Cinque a zero.

Prima della fine della gara c'è tempo anche per la tripletta di La Gumina e per la rete delgiovane Stoppa.

Finisce così.