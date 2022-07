Sampdoria, vino e salsicce per sancire il gemellaggio con i tifosi del Parma

di Matteo Angeli

"Quando andiamo in trasferta ci fermiamo nelle aeree di sosta e facciamo da mangiare, è la nostra filosofia"

DAL NOSTRO INVIATO

A PONTE DI LEGNO





Vino, panini e tante risate. I tifosi del Parma riescono ancora a vivere il calcio in maniera romantica. "Quando andiamo in trasferta ci fermiamo nelle aeree di sosta e facciamo da mangiare, carne alla griglia, panini e salsicce. E così ovviamente anche prima delle gare in casa".

Così ieri prima dell'amichevole con la Sampdoria i supporter gialloblù hanno piazzato il loro chiosco e hanno iniziato a cucinare. Con loro i tifosi della Sampdoria da tanti anni gemellati.

"Una bella festa - spiegano i supporter blucerchiati- sperano che il Parma torni in Seria A, questa per noi comunque è un'amicizia bellissima".